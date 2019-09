​Populismo domina Assembleia da ONU, refletindo os ventos no mundo

Veja também:

Os discursos que nesta terça-feira abriram a 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas dificilmente poderiam espelhar melhor os novos ventos que sopram no mundo. A sequência de abertura foi de molde a deixar qualquer democrata liberal angustiado. Jair Bolsonaro (Brasil), Donald Trump (EUA), Al Sissi (Egito) e Recip Erdogan (Turquia) subiram ao palco por esta ordem e quase monopolizaram as intervenções da manhã na sede da ONU, em Nova Iorque. Quase, porque antes deles falou o secretário-geral António Guterres, cujo discurso foi absolutamente contrastante com os líderes que se lhe seguiram.



Talvez ainda mais do que Trump, Bolsonaro foi a vedeta desta sessão. Porque era a primeira vez que falava neste fórum e porque recentemente esteve no centro da polémica sobre a Amazónia. E não se fez rogado. Apresentou-se como o Presidente de um novo país que acaba de se “libertar do socialismo” e que “quer liderar pelo exemplo”.

E que exemplos deu Bolsonaro para caraterizar o novo Brasil? Um país cioso da sua soberania que denuncia “duas falácias”. Que a Amazónia é o pulmão da humanidade e é património da humanidade. Nenhuma delas é verdade, segundo o Presidente brasileiro. E o mundo foi atrás das “mentiras” dos media internacionais, o que levou mesmo alguns líderes a pedir sanções para o Brasil sem sequer consultarem o país. O recado era para Macron, o Presidente francês. Em contrapartida, Trump mereceu elogios por não ter embarcado nas “mentiras”.

Um país apostado em defender e preservar a Amazónia no quadro estrito da sua soberania, porque “os ataques sensacionalistas dos media despertaram o nosso patriotismo”. Um compromisso solene porque o “Brasil é um dos maiores defensores da biodiversidade”. E dos povos indígenas que vivem no país.

Quanto a outros que lá viviam é que Bolsonaro já não é tão acolhedor. Nomeadamente cubanos que cooperavam com serviços sociais brasileiros, nomeadamente médicos. Foram expulsos porque eram “ideólogos do socialismo” pelos quais o Brasil pagava 300 milhões de dólares por ano a Havana. Cuba foi, de resto, uma referência constante no seu discurso. Desde uma conspiração dos anos 1990 entre Fidel, Chavez e Lula da Silva para impor o socialismo na América Latina até à responsabilidade pela situação atual da Venezuela, um país “onde o socialismo deu certo: estão pobres e sem liberdade”.

Há reminiscências dos tempos da guerra fria no discurso de Bolsonaro. Para além dos clichés populistas da atualidade, obviamente. Os presidentes socialistas que o precederam foram julgados e condenados, disse. Graças a um juiz que é um herói nacional e hoje ministro da Justiça, acrescentou, citando o nome de Sérgio Moro.

E isto em boa parte porque “a ideologia invadiu os media e as universidades para atacar os valores e as tradições” do país, como a família, a biologia (uma alusão à “ideologia de género”) e “até a alma, para expulsar Deus”. E foi a Deus que Bolsonaro deu graças por estar vivo depois de ter sido esfaqueado por um “militante de esquerda “.

A Assembleia Geral, cheia, não parece ter apreciado o populismo. Os aplausos foram escassos, muito escassos.

Trump e os “patriotas”

Na mesma linha, mas num tom bem mais sereno, Trump subiu à tribuna logo a seguir para responsabilizar igualmente os media e os académicos pelos “assaltos às nossas tradições e aos nossos valores”. E falou mesmo de uma classe profissional internacional empenhada em impor a ideologia da globalização. Algo que para o Presidente americano está destinado a falhar. “O futuro não pertence aos globalistas, mas aos patriotas”, garantiu.

Ironicamente, são justamente aqueles que criticam também a globalização que lhe mereceram mais censuras. China, Irão, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, Nicarágua, países que partilham com Trump esse culto exacerbado pelo “patriotismo”. Aqui entendido como eufemismo para nacionalismo, um termo que Trump se eximiu em utilizar.

Esse facto, contudo, não leva o Presidente americano a concluir que é justamente o nacionalismo que ele prega que conduz a situações de tensão e potencial conflito. A China foi acusada de violar as regras do comércio internacional a que se comprometeu quando entrou na Organização Mundial do Comércio, de manipular a moeda e de manter subsídios à produção. O Irão de patrocinar o terrorismo internacional e querer ser uma potência nuclear. Maduro da Venezuela de ser um “fantoche” de Cuba.