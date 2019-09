Vieira quer conquistar a Europa com "os craques" do Seixal. "O tempo tem-me dado razão"

Veja também:

Mais cedo ou mais tarde, o Benfica vai chegar a uma final europeia com os "craques do Seixal", formados no clube. A convicção foi manifestada esta terça-feira pelo presidente encarnado, Luís Filipe Vieira, em entrevista à TVI.

Luís Filipe Vieira garante que a aposta nos jovens é para continuar. O Benfica "tem um projeto, não abdica dele" e se já foi possível conquistar o campeonato com muitos atletas da formação, um título europeu também está no horizonte mais ou menos longinquo, acredita.

"Vamos ter equipa para lutar por uma final europeia. O tempo tem-me dado razão. Nós não chegámos aqui de qualquer maneira. O Benfica chegou aqui com um projeto", declarou.

"Não morre nada. Vamos lá chegar. Há alguém que pode dizer quando é que é? O Benfica tem um grupo de jogadores já com ADN do Benfica, jogadores da formação são nove. Possivelmente, para o ano haverá mais um ou dois", preconiza.



O presidente encarnado diz que é preciso "ter os pés bem assentes no chão" e faz um balanço do seu mandato para comprovar que essa atitude gera resultados.

"Nos últimos 10 anos o Benfica ganhou 17 títulos e os rivais ganharam 17 títulos. Nos últimos seis anos o Benfica ganhou 13 títulos e os rivais oito títulos. O Benfica tem um projeto e vamos continuar no pragmatismo deste projeto", sublinha.

"O Benfica é emoção e paixão, mas também penso que qualquer benfiquista, hoje, deve estar orgulhoso de como está o clube. O trabalho que está a ser feito é para as novas gerações."



Luís Filipe Vieira vai manter o rumo e atira: "aqueles que andaram atrás de nós estão no estado em que estão. O Benfica não pode entrar na destruição".

Para os que ainda têm dúvidas sobre se é possível conciliar a aposta na formação com títulos, o presidente do Benfica deixa alguns exemplos.

"Vamos respeitar o ADN do Benfica. Os craques estão no Seixal. Então o Ruben Dias não é craque? O Florentino não é craque? O David Tavares não é craque? Veja um jogador que começou agora a jogar e as propostas que já recebeu. Garanto-lhe que enquanto houver no Seixal jogadores com qualidade para jogar na equipa do Benfica, então não vamos ao mercado. Basta ver que o lateral-direito, o lateral-esquerdo, os dois centrais, o médio defensivo estavam todos no Seixal. Agora, se no Seixal não houver um determinado jogador, aí vamos até ao fim do mundo para o contratar", defendeu Luís Filipe Vieira.