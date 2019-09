Lage satisfeito "com o regresso de jogadores importantes"

Bruno Lage, treinador do Benfica, ficou satisfeito com a exibição dos seus jogadores no empate a zero contra o Vitória de Guimarães, face às várias alterações no onze inicial e regressos de lesões de vários elementos.

"Em função do contexto, com vários jogadores que não têm jogado tanto, foi uma exibição sólida. Fomos crescendo durante o jogo, fico satisfeito com a exibição, com o que fizemos e criámos, e com o regresso de alguns jogadores importantes. A jogar de três em três dias, é fundamental que tenhamos todos disponíveis para poder escolher os melhores em cada jogo", disse.

O técnico das águias admite que já esprava um Vitória muito forte na Luz: "Foi um jogo muito competitivo, face à qualidade dos jogadores do Vitória, do seu coletivo e do grande treinador que tem".

Perdendo pontos no único jogo que disputará em casa na fase de grupos da Taça da Liga, Lage reforça agora a importância dos jogos em casa do Sporting da Covilhã e Vitória de Setúbal.

"É uma competição curta, saímos com um ponto e agora temos de vencer os outros dois jogos", remata.