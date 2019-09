Gabriel apto para a estreia do Benfica na Taça da Liga

Gabriel está apto, após uma lesão que o afastou do arranque da época, e poderá ser opção para Bruno Lage frente ao Vitória de Guimarães, a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Os encarnados divulgaram, no site oficial, o boletim clínico, em que não consta o nome do médio brasileiro, de 26 anos. Gabriel tinha sofrido uma lesão ligamentar no joelho direito, na Supertaça, frente ao Sporting.

Frente ao Vitória, na Luz, Bruno Lage poderá optar por dar minutos ao centrocampista, para que este volte a ganhar ritmo competitivo.

Quem continua aos cuidados do departamento médico do Benfica são o central Conti, os médios Chiquinho e Florentino, e o avançado Vinícius.

O Benfica recebe o Vitória de Guimarães esta quarta-feira, às 19h00, no Estádio da Luz. Partida que terá informações nas edições de Bola Branca e acompanhamento em direto e ao minuto em rr.sapo.pt.