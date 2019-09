Pintura do século XIII encontrada numa cozinha em França. Pode valer seis milhões de euros

A autoria de uma pintura encontrada na cozinha de uma idosa residente em Compiègne, uma cidade cerca de 90 quilómetros a norte de Paris, em França, foi atribuída a Cimabue, um artista florentino do século XIII. A obra irá a leilão a 27 de outubro, com uma base de licitação de quatro milhões de euros, mas estima-se que as ofertas possam chegar aos seis milhões.

A notícia foi avançada esta segunda-feira pelo jornal “Le Figaro”, que detalha que a pintura foi submetida a análise de infravermelhos e que as marcas deixadas por larvas na moldura de madeira correspondem às encontradas noutras obras atribuídas ao autor. Presume-se que esta pintura, denominada "Cristo deriso" (que pode ser traduzido como “Cristo ridicularizado”), seja um elemento perdido de um grande díptico.

"A pintura foi feita pela mesma mão”, garante o perito Éric Turquin, que já tinha sido responsável pela identificação de um quadro que estava esquecido no sótão de uma casa em Toulouse como sendo de Caravaggio, pintor italiano dos séculos XVI e XVII. A atribuição foi alvo de muita polémica e não falta quem desconfie do olho clínico de Turpin para estes achados.

A verdade é que “Judite e Holofernes”, a tal obra de Caravaggio, foi comprada em junho por um coleccionador não identificado, antes de chegar a um leilão que se estimava que pudesse chegar aos 150 milhões de euros.