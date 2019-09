Tertúlia Bola Branca

Domingos sobre as poupanças de Lage: "Ficaria muito chateado se me tirassem da Liga dos Campeões"

23 set, 2019

As opções do treinador do Benfica frente ao Leipzig (sentou Almeida, Rafa e Seferovic), as incompatibilidades entre RDT e Seferovic, as metas do líder Famalicão, a prisão do Sporting com Bruno Fernandes, a competitividade do campeonato, o processo de reabilitação e dores de crescimento do FC Porto e o "hat-trick" de Bernardo Silva foram os temas em debate na Tertúlia Bola Branca, com o treinador e comentador Domingos Paciência e os jornalistas Olivier Bonamici e Pedro Azevedo.