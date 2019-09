"Só Mourinho poderá salvar o Sporting"

"Só um treinador é que consegue levantar o Sporting, que é o Mourinho. E o Mourinho, como é meu amigo, vou-lhe fazer um apelo: que venha dar uma ajudinha ao nosso Sporting, para que o Sporting ainda se consiga salvar. Se não for o Mourinho, não estou a ver outro treinador que cheque a meio da época e que pegue no Sporting e consiga endireitá-lo."

Apesar disto, Dionísio Castro acredita que Leonel Pontes merece mais oportunidades para mostrar o que pode fazer com a equipa. Contudo, para tal, o treinador interino precisa do apoio de todos os sportinguistas.

"Tudo ainda é possível. Acho que devemos dar oportunidade ao Leonel Pontes e ver onde é que isto pode chegar. Devemos unir-nos e apoiar o Leonel Pontes como o melhor treinador do mundo, porque é ele que está no Sporting. Se assim for, acho que as coisas podem mudar", vinca.

A união entre sportinguistas implica que se deixe de "dizer que A e B são os culpados, que os dirigentes também o são" e que a oposição não comece a "aproveitar-se deste momento menos bom do Sporting".

Para Dionísio Castro, é importante "criar ideias construtivas" e apostar mais na formação, em vez de contratar jogadores que "não têm categoria para vestir a camisola, quanto mais pisar o relvado do Sporting".