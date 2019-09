Luiz Phellype volta a ser opção no Sporting

Luiz Phellype está recuperado e volta a ser opção no Sporting. O único ponta de lança do plantel principal não joga desde fins de agosto, falhou três jogos e pode voltar ao ativo no jogo desta quinta-feira com o Rio Ave, a contar para a Taça da Liga.

Leonel Pontes deu treino poucas horas depois da derrota com o Famalicão. Os titulares desse jogo fizeram apenas trabalho de recuperação física.

Ristovski e Fernando continuam a recuperar de lesões. O lateral faz tratamento e treino condicionado. O extremo prossegue um programa de readaptação ao esforço. O Sporting volta a treinar na quarta-feira, em Alcochete. Na quinta-feira recebe o Rio Ave, às 20h00. O jogo tem acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.