José Eduardo: "Sporting tem de ceder maioria do capital da SAD"

José Eduardo considera que, para ultrapassar as dificuldades financeiras e desportivas, o Sporting "tem de ceder a maioria do capital da SAD" a um investidor, entendendo que é a "única solução" para saída do atual momento do clube de Alvalade.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo jogador diz que "alterou a sua forma de pensar" depois de ter visto a situação financeira "agravar-se" com a gestão da atual direção liderada por Frederico Varandas.

"A única solução é os sócios pensarem que é preciso capital. Para haver capital se calhar é preciso abrir mão da maioria do capital da SAD, explica.