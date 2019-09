Adeptos do Sporting tentaram invadir a garagem de Alvalade

Alguns adeptos do Sporting tentaram forçar a entrada na garagem de Alvalade, esta segunda-feira, após a derrota caseira (1-2) com o Famalicão, que contou para a sexta jornada do campeonato.

Contudo, ao que a Renascença apurou, a polícia estava a controlar o local e conseguiu dispersar os contestatários, sem que houvesse distúrbios de maior.

Já logo após o apito final de Hugo Miguel, vários adeptos mostraram lenços brancos e dedicaram insultos e pedidos de demissão ao presidente do Sporting, Frederico Varandas.