FC Porto paga 3 mil euros por garrafa que atingiu árbitro assistente

O FC Porto foi condenado a pagar 3.188 euros, pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Portugal, por uma garrafa que atingiu um árbitro-assistente, no final do jogo com o Portimonense.

Segundo o comunicado do CD, emitido esta terça-feira, foi ao minuto 98, após o golo da vitória do FC Porto, apontado por Marcano, que adeptos portistas, "localizados na bancada nascente, identificados com bandeiras, cachecóis e camisolas, arremessaram garrafas de água na direcção do assistente número dois, tendo uma delas atingido o mesmo nas costas, contudo não causou qualquer ferimento".

O encontro, disputado em Portimão, "não teve qualquer interrupção", precisamente, porque o árbitro-assistente do encontro, referente à quinta jornada do campeonato, não ficou magoado.

Algo semelhante aconteceu ao Rio Ave. Os adeptos vilacondenses "arremessaram um isqueiro em direção ao árbitro" do jogo frente ao Tondela, da mesma jornada, "tendo atingido o mesmo na perna".

A equipa de Carlos Carvalhal foi multada em 1.275 euros.