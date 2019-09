Alex Telles quer ver a Taça da Liga no museu do FC Porto

Ganhar a Taça da Liga, troféu que falta ao FC Porto, é objetivo do plantel para esta temporada. Alex Telles destaca a aposta, em declarações ao Porto Canal, ao definir esta como "uma competição importante". "É uma competição que o clube ainda não venceu. Temos a responsabilidade de entrar nesta competição cada vez mais concentrados e focados para vencer", determina.

O Porto inicia a fase de grupos frente ao Santa Clara, esta quarta-feira, no Dragão, e Alex sublinha a necessidade de "começar com o pé direito".

Sérgio Conceição deverá optar por dar a titulairdade a muitos jogadores pouco utilizados esta época, como Diogo Costa, Mbemba, Loum, Bruno Costa, Aboubakar e Fábio Silva. Não deverá, no entanto, prescindir de Alex Telles, isto a julgar pelo facto de ser o lateral a fazer o lançamento da partida com os açorianos.

Alex falhou o último jogo, precisamente frente ao Santa Clara, devido a castigo, mas volta a estar disponível. Depois do jogo da Taça da Liga, o Porto vai a Vila do Conde jogar com o Rio Ave e na quinta-feira defronta o Feyenoord, para a Liga Europa. Ciclo intenso, mas com a equipa "muito preparada".

"Não só os que estão a jogar, mas toda a equipa está a trabalhar de forma incrível, o espírito está a ser muito bom, o sacrifício nos treinos, a forma como os jogadores se entregam ao trabalho. Independentemente de quem jogar, vai estar bem fisicamente e psicologicamente para dar o seu melhor", observa Alex Telles.

O FC Porto-Santa Clara, a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga, é esta quarta-feira, às 21h00. Jogo com informações na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.