A Sérgio só falta Sérgio

Sérgio Oliveira continua a ser o único nome no boletim clínico do FC Porto. O médio prossegue o programa de treino condicionado e trabalho de ginásio para recuperar da lesão que o afasta da competição desde o jogo com o Krasnodar, a 13 de agosto.

Sérgio Conceição conta com todos os outros jogadores do plantel para o jogo com o Santa Clara e recupera Alex Telles, que cumpriu castigo no domingo, no primeiro desafio da semana frente aos açorianos.

O FC Porto-Santa Clara, a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga, é esta quarta-feira, às 21h00. Jogo com acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.