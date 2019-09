Relatório. Nunca se gastou tanto em horas extraordinárias na saúde

Veja também:





O Ministério da Saúde aumentou em 25% a despesa com as horas extra no ano passado: foram feitas mais de 13 milhões de horas de trabalho suplementar: Segundo o Relatório Social do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde, divulgado pela imprensa esta terça-feira, no total a despesa com a saúde subiu para mais de 263 milhões de euros.

De acordo com estes números, há um acréscimo de 11% em relação a 2017, o que se pode explicar pela falta de recursos humanos e pela aplicação das 35 horas semanais de trabalho.

De resto, são os enfermeiros que mais horas extra fazem, embora também tenha aumentado a despesa com médicos contratados à hora.

A despesa com os médicos contratados à hora atingiu os 105 milhões de euros em 2018 – a maioria presta serviço nas urgências e um terço não tem especialidade.



Em média, os médicos tarefeiros receberam 29 euros por hora, acima dos valores de referência previstos na lei (22 euros para não especialistas e 25 para especialistas).

O Centro Hospitalar e Universitário do Algarve foi o que mais contratou em regime de prestação de serviços, seguido do Centro Hospitalar do Médio Tejo, do Centro Hospitalar do Oeste, da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano e da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.



De acordo com este relatório, o absentismo nunca foi tão alto: no ano passado a taxa atingiu os 11.4%, o que dá um total de 3,97 milhões de dias de trabalho perdidos. As greves dos enfermeiros contribuíram significativamente para esta subida, mas, no topo dos motivos para as ausências estão a doença e o gozo do direito de proteção na parentalidade.



No mesmo período, trabalhavam no Serviço Nacional de Saúde 3.163 profissionais estrangeiros, a maioria dos quais de nacionalidade espanhola, seguidos de brasileiros e angolanos.