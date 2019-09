Trump reage com sarcasmo ao discurso de Greta. Redes não perdoam, nem Mia Farrow

O Presidente norte-americano, Donald Trump, recorreu ao Twitter na segunda-feira para gozar com Greta Thunberg, após a jovem ativista ter proferido um discurso emocionado na cimeira do clima da ONU em que acusou os líderes mundiais de lhe terem "roubado a infância e os sonhos".

Horas depois do discurso apaixonado da sueca, Trump, que nega o facto das alterações climáticas e que tem abolido uma série de medidas destinadas a proteger o ambiente, partilhou uma notícia da revista "Wired" que citava excertos desse discurso e acrescentou-lhe uma nota sarcástica.

"Parece uma menina feliz de olhos postos num futuro brilhante e maravilhoso. Tão bom de ver!", escreveu o chefe de Estado em tom sarcástico.

As reações ao seu tweet não se fizeram tardar, com inúmeros utilizadores a criticarem o ataque "vergonhoso" do Presidente a uma jovem de 16 anos que "tem feito mais pelo clima" do que ele.

Entre as reações contou-se uma da atriz Mia Farrow, ela própria acérrima ativista climática há várias décadas.