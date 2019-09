Líder da IURD diz que mulheres devem estudar menos do que os homens, para que estes sejam “cabeça”

O bispo da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), Edir Macedo, defende que as mulheres estudem apenas até ao ensino secundário, para que não se tornem mais inteligentes do que o homem e assim invertam o que considera ser a ordem natural num casamento: um homem que seja “cabeça” e uma mulher que seja corpo, podendo assim servir “a vontade de Deus” e do marido.

Num palco em que estava acompanhado pela mulher Ester e pelas duas filhas, Cristiane e Viviane, com os respetivos maridos, o bispo e proprietário da Rede Record usou as descendentes como exemplo, revelando que, quando emigrou para os Estados Unidos, lhes indicou que apenas iriam estudar até ao ensino secundário, denominado ensino médio no Brasil.

“Depois, se você quiser fazer a faculdade, você é que sabe, mas até ao seu casamento você vai ser apenas uma pessoa de ensino médio. Se a Cristiane fosse doutora e tivesse um grau de conhecimento elevado, e encontrasse um rapaz que tivesse um grau de conhecimento baixo, ele não seria o cabeça. Ela seria a cabeça. E se ela fosse a cabeça, não serviria a vontade de Deus”, disse.

Neste monólogo de cerca de quatro minutos e meio, que se tornou viral nas redes sociais, Edir Macedo acrescentou ainda que, ainda nos Estados Unidos, teve uma divergência com a mulher, que queria que as filhas casassem com americanos “educados”. "Eu quero que as minhas filhas casem com macho. Um homem que tem que ser cabeça. Eles têm que ser cabeça. Porque se eles não forem cabeça o casamento deles está fadado ao fracasso", declarou.

De acordo com o televangelista de 74 anos, quando uma pessoa se forma “numa determinada profissão”, serve-se a si mesma. “Mas eu não quero isso. Eu quero que vocês sirvam a Deus. Não estou contra vocês estudarem, mas no caso delas eu não as criei para se servirem a si mesmas, criei-as para servir o Senhor".