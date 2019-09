Há um continente perdido sob a Europa com o tamanho de quatro Penínsulas Ibéricas

De acordo com os cientistas, a história remonta há 180 milhões de anos, quando o hemisfério sul da Terra estava dominado por um só continente, o Gondwana, que juntava os atuais territórios de África, Antártida, Austrália e América do Sul.

“Sem sequer se aperceberem disto, um grande número de turistas passa as suas férias todos os anos no continente perdido da Grande Adria”, comentou van Hinsbergen à CNN . A dimensão deste território equivale a cerca de quatro Penínsulas Ibéricas – algumas partes estariam submersas, enquanto outras formavam ilhas e arquipélagos.

Da Grande Adria apenas resta uma faixa de território que vai aproximadamente da cidade de Turim, em Itália, até ao calcanhar da bota que forma o país, ao longo do Mar Adriático. Para calcular a restante localização, uma equipa de cientistas liderada pelo professor Douwe van Hinsbergen, da Universidade de Utrecht, na Holanda, passou dez anos a estudar as rochas e as cadeias montanhosas que se formaram em mais de 30 países.

Este supercontinente começou a desmembrar-se e a Grande Adria foi-se “desprendendo”, assumindo-se como um continente independente, que ficava no território entre os atuais Irão e a região dos Alpes.



O movimento das placas tectónicas, gerado pelo magma, colocou a Grande Adria em rota de colisão com a Europa e, por ser constituído por uma massa terrestre mais densa, foi deslizando para debaixo dela a uma velocidade de três a quatro centímetros por ano. Por isso, apenas sobra essa pequena faixa em torno do mar Adriático.

Como é que os cientistas conseguiram traçar o mapa deste continente perdido? Através da identificação de pequenos minerais magnéticos que as bactérias mais primitivas produziam entre as rochas existentes nestas vastas regiões, nomeadamente nas cadeias montanhosas. Os resultados do estudo geológico foram publicados no início deste mês, na revista "Gondwana Research".

"A maioria das cadeias de montanhas que estudámos era um único continente que se separou do norte da África há mais de 200 milhões de anos", reforça o geólogo Douwe van Hinsbergen.