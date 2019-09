Greta Thunberg responde com ironia ao sarcasmo de Trump

A ativista Greta Thunberg respondeu ao sarcasmo do Presidente norte-americano, alterando a sua biografia na rede social Twitter, precisamente a rede social que Donald Trump utiliza para comunicar com o mundo.

Depois do discurso emocionado da jovem sueca na Cimeira da Ação Climática da ONU, em Nova Iorque, na segunda-feira, onde acusou os líderes mundiais de inação no combate às alterações climáticas, Trump recorreu ao Twitter para gozar com Greta Thunberg.