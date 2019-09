"Amazónia não está a ser devastada nem consumida pelo fogo", diz Bolsonaro na ONU

O Presidente do Brasil defendeu esta terça-feira, na Assembleia-Geral das Nações Unidas, que "é uma falácia dizer que a Amazónia é património da Humanidade" e acusou países de questionarem a soberania do Brasil.

"É uma falácia dizer que a Amazónia é património da Humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a nossa floresta é o pulmão do mundo", disse Jair Bolsonaro na abertura da 74.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU, que arrancou hoje, em Nova Iorque, e irá decorrer até 30 de setembro com a presença de cerca de 150 chefes de Estado e de Governo, incluindo o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado brasileiro declarou que o seu executivo "tem um compromisso solene com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em benefício do Brasil e do mundo", acrescentando que o país é um dos "mais ricos em biodiversidade e riquezas minerais".

"A nossa Amazónia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protegem o meio ambiente", continuou.

Mas, explicou, nesta época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas "espontâneas e criminosas", sublinhando também que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte da sua cultura e forma de sobrevivência.

"Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da media internacional, devido aos focos de incêndio na Amazónia, despertaram o nosso sentimento patriótico", afirmou Bolsonaro.

Porque valendo-se da "falácia" de dizer que a "Amazónia é património da Humanidade" e do "equívoco" de que aquela floresta é o pulmão do mundo, "um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da media e portou-se de forma desrespeitosa, com espírito colonialista", acusou o Presidente brasileiro.

"Questionaram aquilo que nos é mais sagrado: a nossa soberania!", rematou.

Além disso, afirmou que a Amazónia "não está a ser devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a media".