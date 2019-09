Gastão Elias desiste em Buenos Aires

Gastão Elias teve um regresso amargo à competição. Após sete semanas de paragem, devido a uma lesão no ombro direito, o tenista português desistiu na 1.ª ronda do Challenger de Buenos Aires, na Argentina.

Elias, 361 do mundo, perdia 6-4 e 3-0 com o brasileiro Felipe Meligeni (398), quando se retirou.

Fica por esclarecer se o motivo que levou à desistência do número seis nacional esteve relacionado com a lesão no ombro.