Rui Rio, o político que quer fazer diferente mas não muitooo diferente

Um político da oposição em campanha promete normalmente fazer diferente se chegar ao Governo. A 12 dias de eleições legislativas de 6 outubro, o normal é vincarem-se as diferenças e exagerar nos tons das críticas, mesmo que no dia seguinte alguns dos adversários políticos de ontem possam estar sentados, quem sabe a um domingo de manhã, a discutir alianças futuras.

Rui Rio afirmou-se, em particular desde que chegou à liderança do PSD, como um político diferente, mas o que promete agora, enquanto candidato a primeiro-ministro, é que vai fazer diferente, sim, mas não "muitooo diferente".

As palavras foram estas, o sublinhado é nosso: na primeira acção de campanha do período oficial, esta terça-feira, o presidente do PSD disse ao que vinha.

"Aquilo que é a minha postura, e a nossa postura, é tentar convencer as pessoas de que vale a pena votar no PSD e não ficar em casa, em nome de um futuro diferente para Portugal." Mas logo a seguir acrescentou que "não é um futuro muito diferente".

"Nós não estamos aqui a falar de um processo revolucionário, mas estamos a falar de um processo reformista, e há muitos aspetos da nossa sociedade que necessitam de reformas profundas para que as pessoas possam viver melhor, a começar pela saúde."

Rui Rio seguiu de uma visita ao hospital Garcia de Orta, em Almada, para um almoço com empresários em Setúbal, onde, a propósito do aumento da carga fiscal do PS, prometeu também baixar impostos, mas não "para desequilibrar isto tudo".

A proposta do PSD, sublinhou, não implica que "o PSD ganha as eleições, governa quatro anos e os portugueses vão ver a sua fatura de impostos baixar de forma absolutamente brutal; ninguém está aqui para vender banha da cobra".

O almoço arrastou-se sem pressa até às 4h da tarde, como se a comitiva não tivesse de estar às 5h em Portimão para mais uma visita a um centro de saúde, o tema eleito para arrancar a campanha porque Rui Rio considera que é o "setor onde o Governo mais falhou" nestes quatro anos de legislatura.

Na comitiva do PSD, fez eco também a notícia de que Marques Mendes está hoje num comício em Leiria, ao lado da cabeça de lista e líder da JSD, Margarida Balseiro Lopes. O líder recusou comentar. Enquanto estiver em campanha, Rio diz que não fala sobre a situação interna do seu partido.