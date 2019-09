Rio promete baixar impostos, mas "não é para desequilibrar isto tudo”

Rui Rio promete baixar a carga fiscal, mas diz que os portugueses não podem contar com uma descida brutal da sua fatura de impostos se o PSD ganhar as eleições. O presidente dos sociais-democratas fez a ressalva esta terça-feira, em Setúbal, num evento de campanha eleitoral para as legislativas de 6 de outubro.

“Nós propomos reduzir a carga fiscal, sendo que ninguém está a dizer que o PSD ganha as eleições, governa durante quatro anos e os portugueses, durante esses quatro anos, vão ver a sua fatura de impostos baixar de uma forma absolutamente brutal”, afirmou, no âmbito de um almoço com empresários da região.