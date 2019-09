Catarina Martins convicta de que polémica com PS não afetará negociações futuras

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, manifestou, esta terça-feira, a convicção de que a polémica com o PS sobre a história da formação da "geringonça" não afetará eventuais negociações de possam ser abertas no pós-6 de outubro, mas reafirmou a sua versão dos factos.

“Quando senti que estava a ser reescrita a história com factos que não correspondem à verdade, como é natural, para que seja possível trabalharmos no futuro, era importante repor os factos tal como aconteceram. Foi isso que fiz”, disse Catarina Martins, durante uma ação de campanha, na Marinha Grande.



"Quem quer construir pontes não as queima", disse, repetindo as palavras do debate televisivo da noite de segunda-feira, "e nós valorizamos muito o trabalho feito nestes quatro anos".

“Em 2019, os problemas do país não são os mesmos que 2015. Mas é também importante que em 2019, como em 2015, tenhamos todos a capacidade de assumirmos todas as responsabilidades que decorram das eleições”, rematou.