Segunda parte "deliciosa" do Famalicão abriu caminho a triunfo "inteiramente justo"

foi um começo de jogo complicado, aquilo que pretendíamos fazer no in+icio do jogo nºao conseguimos. apesar de termos sofrido o golo a equipa manteve-se sempre equilibrada e consciente de que era perfeitamente possível dar a volta ao resultado. ao intervalo retificámos algumas posições e começámos a criar problemas. aí, foi uma segunda parte deliciosa da nossa equipa, jogámos no campo todo, por dentro e por fora, tivemos ocasiões de golo, controlámos sempre todas as iniciativas do Sporting, que tem jogadores muito porderosos, muito difíceis de anular na frente e conseguimos fazer uma segunda parte maravilhosa e com isso dar a volta ao resultado, que foi inteiramente justo.

sábado é ganhar ao belenenses, não pensamos em mais nada. se pensarmos mais à frente, em coisas que nem sequer preparámos, é o primeiro passo para o erro. todos pensamos exatamente da mesma forma.