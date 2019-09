Santa Clara quer "melhorar imagem e mudar o resultado" contra o FC Porto

João Henriques, treinador do Santa Clara, quer melhorar a imagem que a equipa deixou no domingo, na partida do campeonato frente ao FC Porto. Em véspera de duelo para a Taça da Liga, o técnico do clube açoriano quer somar pontos no Estádio do Dragão.

"O campeonato é a competição prioritária, mas queremos melhorar a imagem que deixamos, ser mais competentes e mudar o resultado final, que é o nosso grande objetivo", disse.

Apesar de admitir rotação na sua equipa e nos dragões, João Henriques atribui o favoritismo à equipa adversário: "O FC Porto tem qualidade, independentemente de quem jogar no 11. Vai ser uma equipa forte, e que será favorita, independentemente da equipa inicial. É uma competição que o Santa Clara quer representar bem a sua região e de preferência com pontos".

Apesar da derrota por 2-0, João Henriques diz que "quer dar continuidade" ao que a equipa fez na transição da "primeira para a segunda parte, de forma desinibida, ter mais bola e criar perigo na baliza do adversário".

O FC Porto-Santa Clara está marcado para quarta-feira, às 21h00, no Estádio do Dragão.