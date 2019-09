Paulinho salva Braga da derrota na receção ao Marítimo

O Braga e o Marítimo empataram a dois golos, esta segunda-feira, na Pedreira, em jogo da sexta jornada do campeonato.

Os insulares gelaram o Municipal de Braga aos 32 minutos, quando ganharam uma grande penalidade, por rasteira de Pablo a Daizen Maeda. Na conversão, o internacional japonês não perdoou.

A vantagem maritimista perdurou pelo resto da primeira parte. Contudo, ao minuto 56, Paulinho rematou cruzado e restabeleceu a igualdade na partida. O empate não durou, contudo, dado que, aos 70 minutos, Babmbock cabeceou um cruzamento desde um livre lateral para o fundo das redes de Matheus.

Paulinho voltou a vestir a capa de herói aos 78 minutos, quando de cabeça a um grande cruzamento de Ricardo Horta, salvando um ponto para o Sporting de Braga.

Depois deste resultado, o Braga está na 16.ª posição, imediatamente acima da linha de água, com cinco pontos, fruto de uma vitória, dois empates e três derrotas nas primeiras seis jornadas. O Marítimo está logo acima, no 15.º lugar, também com cinco pontos.