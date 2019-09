Liga revela calendário da 9ª à 13ª jornada

A Liga de Clubes divulgou os calendáriso completos da 9ª à 13ª jornada da I Liga.

A 9ª jornada arranca com uma partica antecipada, a 5 de outubro , fim-de-semana de Taça da Liga, com um Desportivo das Aves-Tondela, às 15h30.

A jornada disputa-se em dois duas, entre quarta-feira, 30 de outubro, e quinta-feira, de 31 de outubro. O Marítimo recebe o FC Porto na quarta-feira, a 18h45. Benfica-Portimonense joga-se no mesmo dia, às 20h15. O Sporting vai até Paços de Ferreira, na quinta-feira, às 19h45.

A jornada 10 arranca no Estádio da Luz, com um Benfica-Rio Ave, às 18h00 de sábado, dia 2 de novembro. Sporting e FC Porto entram em campo no domingo. Os leões jogam em Tondela, às 17h30, e os dragões recebem o Desportivo das Aves, às 20h00.

Uma semana depois, a jornada 11 arranca com um Desportivo das Aves-Gil Vicente, numa sexta-feira, dia 8 de novembro. No dia seguinte, o Benfica joga nos Açores, às 18h00 de sábado, frente ao Santa Clara. Sporting e FC Porto voltam a jogar no mesmo dia, domingo, 10 de novembro. Sporting recebe o Belenenses, às 18h30, e o FC Porto disputa o dérbi da cidade frente ao Boavista, às 21h00.

A 12ª ronda da I Liga disputa-se entre sexta-feira, 29 de novembro, e segunda-feira, dia 2 de dezembro. O Benfica recebe o Marítimo no sábado, às 18h00, o Sporting joga no terreno do Gil Vicente, no domingo, às 20h00, e o FC Porto entra em campo apenas na segunda-feira, às 20h45, contra o Paços de Ferreira, no Estádio do Dragão.

Já a 13ª jornada arranca com um Boavista-Benfica, numa sexta-feira, dia 6 de dezembro, às 20h30. Sporting recebe o Moreirense no domingo, às 17h00, numa jornada que encerra com um Belenenses-FC Porto, às 20h00 do mesmo dia.

Todo o calendário:

Jornada 9

Sábado, 5 de outubro

Desp. Aves-Tondela, 15h30

Quarta-feira, 30 de outubro

Rio Ave-Moreirense, 17h00

Marítimo-FC Porto, 18h45

V. Guimarães-Belenenses, 20h00

Benfica-Portimonense, 20h15

Famalicão-Gil Vicente, 21h00

Quinta-feira, 31 de outubro

Santa Clara, V. Setúbal, 19h15

Paços de Ferreira-Sporting, 19h45

Boavista-Braga, 20h15





Jornada 10

Sábado, 2 de novembro

Benfica-Rio Ave, 18h00

Moreirense-V.Guimarães, 20h30

Domingo, 3 de novembro

Gil Vicente-Marítimo, 15h00

Tondela-Sporting, 17h30

FC Porto, Desp. Aves, 20h00

Braga-Famalicão, 20h15

Segunda-feira, 4 de novembro

Belenenses-Paços de Ferreira, 19h00

V. Setúbal-Boavista, 21h00

Portimonense-Santa Clara, 21h00





Jornada 11

Sexta-feira, 8 de novembro

Desp. Aves-Gil Vicente, 20h30

Sábado, 9 de novembro

Rio Ave-V. Setúbal, 15h30

Santa Clara-Benfica, 18h00

Famalicão-Moreirense, 20h30

Domingo, 10 de novembro

Paços de Ferreira-Tondela, 15h00

Marítimo-Portimonense, 15h00

Sporting-Belenenses, 18h30

V. Guimarães-Braga, 20h00

Boavista-FC Porto, 21h00





Jornada 12

Sexta-feira, 29 de novembro

Santa Clara-Boavista, 20h30

Sábado, 30 de novembro

Moreirense-Desp. Aves, 15h30

Benfica-Marítimo, 18h00

Portimonense-Famalicão, 20h30

Domingo, 1 de dezembro

Tondela-Belenenses, 15h00

V. Setúbal-V. Guimarães, 17h30

Gil Vicente-Sporting, 20h00

Segunda-feira, 2 de dezembro

Braga-Rio Ave, 18h45

FC Porto-Paços de Ferreira, 20h45





Jornada 13

Sexta-feira, 6 de dezembro

Boavista-Benfica, 20h30

Sábado, 7 de dezembro

Marítimo-Santa Clara, 15h00

Famalicão-Tondela, 18h00

Desp. Aves-Braga, 20h30

Domingo, 8 de dezembro

Paços de Ferreira-V. Setúbal, 15h00

V. Guimarães-Portimonense, 15h00

Rio Ave-Gil Vicente, 15h00

Sporting-Moreirense, 17h30

Belenenses-FC Porto, 20h00