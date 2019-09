Ivo Vieira avisa jogadores. "Se não forem intensos, arriscam-se a perder espaço"

Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, quer que os seus jogadores sejam intensos no Estádio da Luz, na primeira jornada da Taça da Liga, frente ao Benfica. Caso contrário, poderá começar a mexer no onze inicial.

"Se não forem intensos no jogo, os jogadores arriscam-se a perder espaço na equipa. Têm de ser competitivos em todos os jogos. Este jogo pode ditar aquilo que pode ser o nosso futuro, ou o futuro do Benfica, nesta competição. Não é um jogo decisivo, mas pode ditar muito. Não terá a carga emocional de outros, porque a responsabilidade estará do outro lado, porque o Benfica tem história na competição, mas nós acreditamos muito em nós e também somos grandes", disse, em conferência de imprensa.

O técnico da formação vitoriana destaca a ambição da equipa na prova e na partida frente às águias.

"O objetivo do Vitória na Taça da Liga é tentar fazer o seu melhor, sendo que contra o Benfica queremos fazer um resultado positivo. E sabemos que todos os pontos são importantes na fase de grupos. O Benfica é a equipa mais forte do grupo, já tem várias participações na final-four da prova e tem mais conquistas do que todos os outras equipas", acrescenta.

Ivo Vieira admite mexer na equipa, face à sucessão de jogos que a equipa tem realizado, mas promete uma equipa igualmente competitiva: "Já fizemos alterações na nossa equipa e ela tem dado boas respostas, com qualidade. Vamos confiantes para este jogo, acreditando num bom resultado, com ou sem alterações. Será um Vitória à nossa imagem. Poderá haver ou não alguma alteração, mas seremos uma equipa competitiva"

O Benfica recebe o Vitória de Guimarães na quarta-feira, às 19h00.