Casa Pia despede Luís Loureiro

O Casa Pia anunciou, esta terça-feira, o despedimento de Luís Loureiro e restante equipa técnica.

Em comunicado no site oficial, o clube lisboeta informou que "decidiu rescindir os contratos de trabalho celebrados com o técnico principal" e restantes membros da equipa técnica, "com efeitos imediatos".

"O clube deseja agradecer o trabalho desenvolvido por toda a equipa técnica, nomeadamente a contribuição para a conquista do Campeonato de Portugal na época desportiva de 2018/19", pode ler-se.

No comunicado, o Casa Pia refere-se a Carlos Simões como treinador principal por motivos burocráticos, uma vez que Luís Loureiro não tem o nível de treinador necessário para liderar a equipa técnica de um clube da II Liga. No entanto, era mesmo Loureiro o técnico principal.

O treinador, de 42 anos, que subiu o Casa Pia à II Liga, não resistiu aos maus resultados deste arranque de época. Depois de eliminarem o Boavista da Taça da Liga, os gansos somaram quatro derrotas e um empate em cinco jogos. Na última partida, conseguiram ir ganhar, fora, ao Casa Pia, mas o regresso aos triunfos não salvou Luís Loureiro.

O Casa Pia ocupa a 17.ª posição da II Liga, em zona de despromoção e a um ponto da UD Oliveirense, primeira equipa acima da linha de água.