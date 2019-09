Carvalhal lamenta saída de Keizer. "É preciso ter responsabilidade e dar conforto aos treinadores"

Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, lamentou a saída de Marcel Keizer do cargo no Sporting, após a derrota caseira contra os vilacondenses. Em conferência de imprensa de antevisão a novo duelo contra os leões, desta feita para a Taça da Liga, Carvalhal critica os dirigentes desportivos e recorda outros momentos da sua carreira.

"Lamento o que aconteceu ao Keizer, não desejo que qualquer vitória do Rio Ave signifique o despedimento de um treinador. Quero que tenham tempo, produzam o seu trabalho. Lembro-me que quando subimos o Vitória de Setúbal fui fortemente contestado. Quando comecei no Leixões fomos à final da Taça, empatámos o primeiro jogo com o Leça e os adeptos entraram-nos nos balneários e partiram os vidros, e não deixámos de estar na história do futebol português", recorda.

O técnico do Rio Ave, que já passou pelo Sporting, diz que as direções precisam de dar conforto aos treinadores.

"O Trapattoni também foi muito contestado e foi campeão. É preciso ter capacidade de avaliar e dar tempo para maturar as ideias. Quando se escolhe um treinador, escolhe-se uma ideia de jogo, que vai trazer algo que foi escrutinado ao pormenor para ser escolhido. O Ferguson e o Wenger tiveram muitos anos nos clubes, ficaram na história, e tiveram muitas dificuldades em várias épocas", disse.

Sobre o mau momento de Coates, que cometeu três grandes penalidades contra o Rio Ave, e cometeu autogolos frente ao PSV Eindhoven e Famalicão, Carlos Carvalhal diz que não há uma fórmula mágica para resolver o problema, mas admite uma saída da titularidade como possível solução.

"Já me aconteceu ter jogadores com maus momentos. Há várias formas de atuar e depende da personalidade do jogador. Às vezes é preciso tirá-los de competição para voltarem mais fortes. Temos de perceber quem temos à nossa frente, mas não há uma receita, mas sim sensibilidade para lidar com uma situação que não é fácil e que lamento. Parece-me um jogador de caráter, com provas dadas, e será uma questão de tempo até voltar a um nível elevado", remata.

O Sporting recebe o Rio Ave, esta quinta-feira, às 20h00, em Alvalade, a contar para a primeira jornada da Taça da Liga.