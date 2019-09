Braga pede reunião urgente ao Conselho de Arbitragem

O Sporting de Braga vai pedir uma reunião, com caráter de urgência, ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Em causa está "a anormal quantidade de erros já verificados contra o Braga", anota o clube em comunicado.

A arbitragem de Manuel Oliveira no jogo com o Marítimo, que terminou empatado (2-2), foi o capítulo final. "As flagrantes más decisões do árbitro Manuel Oliveira no encontro frente ao Marítimo exigem um cabal esclarecimento dos responsáveis do sector, sendo incompreensível a não aceitação do alerta do VAR para um penálti aos 38’ (braço de Bambock), como incompreensível foi o penálti ignorado por falta de Groll sobre Galeno aos 90’+6’", detalham os minhotos.

O comunicado remete, ainda, para lances da temporada passada, na meia-final da Taça da Liga, também apitada por Manuel Oliveira, e para o jogo com o Sporting desta temporada, em que Luís Godinho, na ótica do Braga, devia ter mostrado vermelho a Bruno Fernandes e assinalado penálti sobre Ricardo Horta, aos 55 minutos.

"Perante tantos e tão flagrantes erros, com videoárbitros que não detetam evidências e árbitros que contrariam o VAR e a clareza das imagens, o SC Braga pede esclarecimentos urgentes ao Conselho de Arbitragem e aguarda pelos mesmos, com tanta celeridade quanto a verificada há uma semana e que envolveu um ato de contrição que não pode ser exclusivo para alguns clubes", concluem os bracarenses, numa referência ao "mea culpa" de Vasco Santos, videoárbitro do Portimonense-FC Porto que assumiu erro ao não invalidar decisão do árbitro Rui Costa, que resultou num penálti para o Porto.