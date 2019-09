Benfica multado em 22 mil euros por "agressões graves" e invasão de campo

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol condenou o Benfica, esta terça-feira, ao pagamento de uma multa de 21.855 euros. Em causa está o mau comportamento dos adeptos do clube encarnado na receção ao Gil Vicente e na visita ao Moreirense, jogos referentes às quinta e sexta jornadas do campeonato, respetivamente.

No que toca ao jogo com os gilistas, o Benfica foi penalizado em 16.831 euros, por arremesso de tochas e outros materiais pirotécnicos e "agressões graves a espectadores e outros intervenientes".

Nos minutos finais da visita aos cónegos, um adepto do Benfica "saltou a vedação para o terreno de jogo" na "sequência de uma confusão na bancada", segundo o relatório da Liga. Este e outros incidentes registados no jogo em causa custaram, no total, 5.024 euros às águias.