Zidane: "Estou fora quando perdemos e dentro quando ganhamos"

Zinedine Zidane já está habituado e é com descontração que pronuncia a palavra crise e reflete sobre o conceito. Há três ou quatro dias tinha de falar sobre a sombra que Mourinho lhe fazia. A derrota com o PSG, por 3-0, deixava-o na "corda bamba". Segui-se uma derrota do Barcelona em Granada, uma vitória do Real sobre o Sevilha e consequente subida ao primeiro lugar do campeonato espanhol. Tudo mudou.

"Estou fora quando perdemos e dentro quando ganhamos. É sempre assim", responde o treinador francês à questão sobre se considerava injustas as críticas que recebeu. "Sinto-me forte, como sempre. Tento dar 100%, como o fazia como jogador", acrescenta sobre o seu estado de espírito.

O Real volta a jogar esta quarta-feira, com o Osasuna, e Zidane determina esse como o facto mais importante. "O que aconteceu, aconteceu. Temos de nos concentrar no jogo de amanhã [quarta-feira] e no de sábado [com o Atlético de Madrid]. Temos de continuar com a mesma vontade e com a mesma intensidade", conclui.