UEFA faz o favor à Alemanha e alarga divisão A da Liga das Nações

A UEFA fez o favor à Alemanha e alargou o número de seleções que participarão na Liga A da Liga das Nações para 16. Assim, os alemães, que tinham descido para a Liga B, poderão voltar à primeira divisão.

A decisão foi tomada, esta terça-feira, em reunião do Comité Executivo do organismo que tutela o futebol europeu e anunciada, logo a seguir, pelo presidente, Aleksander Ceferin.

Com esta decisão, as Ligas A, B e C da nova prova de seleções da UEFA passam a ter 16 equipas, enquanto a Liga D passa a ter sete. A medida entrará em vigor já na próxima edição.

Na primeira edição, que Portugal venceu, as Ligas A e B tinham 12 seleções, a C tinha 15 e a D tinha 24.