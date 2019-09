Thierry Correia convocado pela primeira vez no Valência

Thierry Correia é a grande novidade dos convocados do Valência para defrontar o Getafe, na quarta-feira.

O lateral-direito português de 20 ano chegou ao clube no último dia de mercado, a troco de 12 milhões de euros pagos ao Sporting, e poderá agora fazer a sua estreia com a camisola do clube.

O internacional sub-21 somou cinco partidas na equipa principal do Sporting esta época, antes de rumar ao clube espanhol, onde assinou um contrato válido por cinco épocas, com cláusula de 100 milhões de euros.

Gonçalo Guedes, o outro português do plantel, também figura nos convocados de Albert Celades, treinador que substituiu Marcelino Toral no cargo.