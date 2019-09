Prémios The Best Jürgen Klopp é o treinador do ano

Os outros dois candidatos também eram treinadores de equipas da Liga inglesa: Pep Guardiola, do Manchester City, e Mauricio Pochettino, do Tottenham, precisamente o finalista vencido da “Champions”.

"Obrigado a todos, a começar pela minha família. Há 20 anos, ninguém esperava que estivesse aqui. Quero agradecer a Mauricio Pochettino pela fantástica final da Liga dos Campeões e ao meu clube, o Liverpool. Como treinador, só podes ser tão bom como os teus jogadores, mas tenho sorte de estar rodeado por jogadores fantásticos", disse Klopp ao receber o prémio na gala da FIFA.

O alemão já tinha perdido três finais europeias, duas delas da Liga dos Campeões, em 2012/13 – era treinador do Borussia Dortmund – e 2017/18 – já ao comando do Liverpool. Em 2016, também no clube inglês, foi derrotado pelo Sevilha na final da Liga Europa.