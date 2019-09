​Novo ciclo na Madeira

Não é frequente assistir-se a que um partido político perca mais de metade dos deputados eleitos obtidos na votação anterior – e, no entanto, celebre esse resultado como se de uma vitória se tratasse. Aconteceu no domingo, na Madeira, com o CDS.



Não foi uma reação irracional. Como, pela primeira vez em 43 anos, o PSD não obteve uma maioria absoluta, mas foi o partido mais votado, terá agora de contar com os três deputados do CDS para ter um apoio maioritário na assembleia regional da Madeira. Apoio a um governo de coligação, não um mero acordo parlamentar quanto a determinadas questões – o que seria uma “geringonça” madeirense, agora de direita.

O facto de durante 43 anos o CDS da Madeira ter sido oposição aos governos de maioria absoluta do PSD não facilitará as negociações entre os dois partidos para formar um governo e elaborar o respetivo programa. Mas não cabe na cabeça de ninguém que, com mais ou menos dificuldades, os dois partidos não cheguem a acordo.

Curiosamente, também o PS não atingiu o seu objetivo principal de ser o partido mais votado, mas Paulo Cafofo, o seu cabeça de lista, fez uma festa com a forte subida da votação do PS. Só que tal resultado deve-se muito a dois fatores: primeiro, ao prestígio de Paulo Cafofo, ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal; ora Cafofo não é sequer militante e muito menos líder do PS, é um independente. Depois, houve uma clara concentração de votos no PS, visando tirar o PSD do poder regional. Como tal não aconteceu, muitos dos “votos úteis” foram afinal inúteis; o Bloco de Esquerda, que perdeu os dois deputados que tinha, foi a principal vítima dessa falhada concentração.

O fim das maiorias absolutas do PSD (que muito ficaram a dever-se a Alberto João Jardim) não é um cataclismo para o PSD. Talvez até a qualidade democracia madeirense possa agora subir.