Os líderes dos partidos com assento parlamentar estiveram, na última noite, em debate na RTP para tentar conquistar eleitorado para as eleições de 6 de outubro.

Na análise de João Taborda da Gama, há “duas questões relevantes” a destacar: “uma é Assunção Cristas irritar muito António Costa e António Costa não consegue disfarçar o quanto Assunção Cristas o irrita”.

No entender deste comentador, “é um trunfo para ambos”, ainda que “menos para António Costa, mas funciona bem. Serve dos dois lados”.

Em segundo lugar, diz Taborda da Gama, o debate ficou marcado pelo tema da “geringonça”, com Jerónimo de Sousa afastado da questão, mas Catarina Martins (do Bloco de Esquerda) e António Costa (do Partido Socialista) a confrontarem-se.

“Já não se suportam muito, mas sabem que provavelmente terão de se suportar durante mais alguns anos”, diz. E depois há André Silva (PAN) a dizer “estou aqui e com os meus cinco deputados posso fazer com que António Costa não precise do Bloco”.

Fernando Medina tem outra opinião e considera que “toda a argumentação do PSD e do CDS” foi por água abaixo com os dados do INE.

Os dois comentadores analisaram ainda a Cimeira do Clima que decorreu na segunda-feira na ONU, promovida pelo secretário-geral, António Guterres.

Na opinião de Fernando Medina, da reunião saíram mais do que boas intenções. “Talvez a mensagem principal seja esta: é muito claro que o mundo hoje está a perder esta batalha. Se continuarmos a emitir ao ritmo que estamos a emitir, não atingiremos os objetivos de limitar o aquecimento e em cerca de uma década não teremos condições de cumprir as metas acordadas”.

Para Taborda da Gama é preciso ir além de “uma narrativa global de culpabilização de comportamentos individuais. É preciso fazer com que o debate não seja culpabilizante, mas aberto e sobretudo que se possam investigar as melhores soluções em vez de repetir slogans”.