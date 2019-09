Vieira revela que FC Porto e Sporting tentaram desviar Vinícius do Benfica

O Benfica não foi o único clube português interessado Carlos Vinícius. Segundo Luís Filipe Vieira, FC Porto e Sporting também tentaram contratar o avançado, que acabaria mesmo por rumar à Luz.

O avançado brasileiro, de 24 anos, custou 17 milhões de euros ao Benfica e ainda mal jogou, estando agora lesionado. Contudo, em entrevista à TVI, esta terça-feira, o presidente encarnado garantiu que não está preocupado e explicou o processo de contratação do jogador:

"Se calhar, daqui a um ano, vão dizer que foi barato. Mas posso dizer isto: em maio, oferecemos 12 milhões ao Nápoles e o presidente do Nápoles não aceitou. Entretanto, apareceram dois clubes portugueses e um inglês interessados nele. Logicamente, foram o Sporting e o FC Porto, não podem desmentir. Se calhar não tiveram foi pedalada para ele. O Benfica entendeu que devia comprar o jogador. Essa decisão até foi minha. Quando apareceu a oportunidade de comprar o Vinícius, não o quis perder e esforcei-me para comprá-lo. Ele até pode marcar poucos golos, mas se o Benfica quiser, vende e não perde dinheiro."

Confiança total em "RDT"

A contratação do Benfica que mais tem desiludido, neste arranque, é Raúl de Tomás. O ponta-de-lança espanhol, de 24 anos, foi comprado ao Real Madrid por 20 milhões de euros, um recorde para o clube, mas ainda não marcou qualquer golo, ao fim de oito jogos.

Na mesma entrevista à TVI, Luís Filipe Vieira descansou os adeptos: "O jogador não está a marcar golos, mas há-de marcar um dia. A mim, não me preocupa nada. Eu já aprendi uma coisa: se o Benfica compra por 10 milhões, é caro. Se vende por 15 milhões é barato."

De qualquer modo, o presidente do Benfica garantiu que "RDT" chegou à Luz com cartas de recomendação mais brilhantes que as estrelas.

"O jogador tem um passado, toda a gente sabe que ele é um goleador. O Benfica tem um 'scouting' de sete pessoas, profissional, e todos foram unânimes em aconselhar a contratação de Raul de Tomás. Foi o 'scouting' do Benfica que exigiu aquele jogador", sublinhou.



Negócios para ganhar dinheiro



Cádiz foi contratado ao Vitória de Setúbal por 2,5 milhões de euros, mas saiu do Benfica, por empréstimo, para o Dijon, sem se estrear. Sobre esse e outros negócios, Luís Filipe Vieira reconheceu que, por vezes, contrata jogadores apenas com o intuito de ganhar dinheiro.

"O Cádiz custou 2,5 milhões e garanto que não vamos perder dinheiro com ele. Há negócios que encaro como ganhar dinheiro, puramente. Mas posso enganar-me. Quando comprei o Ederson ao Rio Ave, criticaram-me no Benfica, diziam que era um pouco desviado da cabeça. Custou 500 mil euros. Se me perguntassem se o Ederson ia ser o que foi, nem eu nem ninguém no Benfica imaginávamos", revelou.

Chiquinho foi um caso diferente. O Benfica cedeu-o em definitivo com preferência de compra ao Moreirense, o médio fez uma grande época e, no verão seguinte, os encarnados voltaram a comprá-lo, mas agora por quatro milhões de euros. Vieira acredita que Chiquinho vai justificar:

"Entendemos que ele teria de regressar ao Benfica, infelizmente ele lesionou-se. Quantas vezes isso acontece no futebol? Mas vamos recuperá-lo de certeza. Garanto que não vamos perder dinheiro com ele."

Interesse em Perin não volta



O Benfica esteve muito perto de garantir Mattia Perin, guarda-redes da Juventus, durante o verão. O italiano tinha tudo certo para ser jogador encarnado, mas chumbou nos testes médicos e o negócio caiu.



Luís Filipe Vieira informou, na mesma entrevista à TVI, que, tendo em contra o problema, o Benfica não deverá voltar a olhar para Perin:

"O Perin foi uma situação que nunca me tinha acontecido. Foi mau para nós e para o jogador. Toda a nossa equipa técnica gostava do jogador. Fomos a Itália, negociámos o jogador, viajámos para Portugal, negociámos com o jogador, acertámos cinco anos de contrato. Depois, estava a fazer os exames médicos e aconteceu o que aconteceu. Com a lesão que teve, dificilmente poderemos voltar a pensar nele."

(em atualização)