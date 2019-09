Vieira atenderia o telefone a Varandas, mas não a Pinto da Costa

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, assumiu, esta terça-feira, que estaria disponível para dialogar com o homólogo do Sporting, Frederico Varandas, mas não com o do FC Porto, Pinto da Costa.

"Se porventura as pessoas estiverem disponíveis para dialogar, não é preciso eu aparecer, há canais próprios. Poderei falar com o presidente do Sporting. Não tenho problemas em falar com o Dr. Varandas. Com o FC Porto não vale a pena, por razões óbvias, não há condições para falar com o presidente do FC Porto. Agora, com o Sporting, há condições para isso mesmo", referiu o líder encarnado, em entrevista à TVI.

Luís Filipe Vieira falou, ainda, da instabilidade que o Sporting atravessa, com crise de resultados e contestação ao presidente, que foi eleito apenas há um ano. Para o presidente do Benfica, "a situação que o Sporting vive neste momento é mesmo muito má" para o futebol português:

"No futebol, ou há uma liderança muito forte ou nada funciona. Eu já vi problemas assim no Benfica, mas sou muito determinado. Não vale a pena estar num processo onde não vou acrescentar valor. A prioridade que o Sporting deve ter é criar estabilidade, senão é mau para o Sporting e é mau para o futebol português. O Sporting devia estar a competir a sério com o Benfica e o FC Porto."