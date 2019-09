Luís Filipe Vieira está "super convencido" da inocência de Paulo Gonçalves

Luís Filipe Vieira garantiu, esta terça-feira, que, caso o Benfica seja condenado por corrupção, pedirá "imediatamente" a demissão.

Em entrevista à TVI, o presidente do Benfica mostrou total tranquilidade no que toca ao desenvolvimento do processo "e-toupeira" e outros casos na justiça que envolvem a SAD encarnada.

"Estou de consciência tranquila. Se alguma vez o Benfica for condenado por corrupção, pedirei imediatamente a demissão. O Benfica ganhou dentro do campo. Alguns concorrentes nossos procuraram fazê-lo fora das quatro linhas. A mim, já me viraram para cima e para baixo. Já foram a minha casa quatro vezes. Podem investigar, é bom que se investigue. Aquilo que nos têm feito fora das quatro linhas é miserável. Mas continuem assim, que nos dão mais força", sublinhou.

Vieira reitera inocência



Luís Filipe Vieira salientou, ainda, que Portugal é um Estado de direito e que acredita "cegamente na justiça".

"Ilibaram o Benfica do que quer que seja", sublinhou o presidente do Benfica. "Durante um ano, andaram a vigiar-nos, para chegarem à conclusão de que o Benfica nada tinha a ver com aquilo", acrescentou.

Na verdade, o juiz desembargador concluiu que não havia indícios suficientes para apurar se os supostos ilícitos do ex-assessor jurídico da SAD do Benfica, Paulo Gonçalves, eram do conhecimento da sociedade anónima desportiva e criticou a falta de investigação sobre o caso.

"Podem pensar o que quiserem. Sobre o Paulo Gonçalves ou o que se passou, eu soube pelos jornais. Nunca eu nem ninguém do Conselho de Administração soubemos de nada disso", garantiu Vieira.

Vieira defende Gonçalves



Sobre o papel de Gonçalves, que vai a julgamento no âmbito do processo "e-toupeira", Luís Filipe Vieira optou por apoiar o ex-assessor jurídico:



"Sou amigo dele, foi e é um extraordinário profissional, deu muito ao Benfica. O Paulo Gonçalves vai enfrentar julgamento e estou super convencido de que ele não vai ser penalizado. A justiça vai funcionar. Vamos ver o que acontece. O Paulo Gonçalves ainda não foi julgado. Até agora, pelo que vi, não colocou em causa o bom nome do Benfica. Tantas coisas que ele fazia e não dizia. É um super profissional."