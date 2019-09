Luís Filipe Vieira admite mudar o símbolo do Benfica

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, admitiu, esta terça-feira, que está em consideração mudar o símbolo do clube, de forma a torná-lo mais comercial.

"Há uma proposta do departamento de marketing para mudarmos o emblema do Benfica e torná-lo mais oficial. Tem a ver com a internacionalização da marca. Mas não somos nós que vamos decidir: serão os sócios do Benfica. Nós nunca faríamos nada à revelia dos adeptos", sublinhou o líder encarnado, em entrevista à TVI.

Na mesma entrevista, Vieira falou sobre as finanças do Benfica e revelou que o seu sonho é "ter capitais próprios positivos, com um ativo de 500 milhões de euros com um passivo de 384 milhões de euros.".

"Nesses 500 milhões há um rubrica que a 30 de junho era de 80 milhões de valor do plantel, sendo que pouco depois disso fizemos 126 milhões só com um jogador. O Benfica tem 146 milhões de dívida bancária, por isso hoje se quisesse podia reduzir drasticamente esse valor", revelou.

Luís Filipe Vieira assumiu, ainda, que pretende continuar a comandar os destinos do Benfica:

"Vou candidatar-me a mais um mandato. Tenho mais um ano deste mandato e vou candidatar-me a mais um. Há um sonho que tenho, que é devolver o Benfica aos benfiquistas."