Bruno Lage admite rodar a equipa na Taça da Liga

Bruno Lage admite rotação no onze inicial que vai entrar em campo frente ao Vitória de Guimarães, na Taça da Liga, no Estádio da Luz. O técnico das águias, em entrevista à "BTV", explica que vai utilizar a competição para dar oportunidade a outros jogadores.

"Tivemos um início de época com semanas muito boas, mas entretanto tivemos três ou quatro situações de lesão, como o Gabriel, Gedson, David Tavares. Em função do que é a estratégia do clube, vamos usar esta competição para dar a oportunidade de alguns jogadores regressarem", disse.

Ainda assim, o técnico das águias diz que o objetivo do clube é vencer a prova: "Começamos um ciclo de competição de três em três dias,. Vamos entrar com um espírito enorme de vencer, jogar bem e não fugir à estratégia do clube. Partimos para cada jogo para vencer, independentemente do que possa ter acontecido no passado. Vamos entrar em campo com a melhor equipa, para dar uma resposta e vencer o jogo".

O Vitória de Guimarães de Ivo Vieira mereceu rasgados elogios do técnico encarnado, que destaca a dificuldade da partida.

"Fez uma excelente contratação no seu treinador, que fez um grande percurso no ano passado. Fizeram um início de época de grande qualidade, com um registo interessante no campeonato e com o feito fantástico de chegar à fase de grupos da Liga Europa. É uma equipa competente, que gosta de ter bola e temos de ter uma atitude tremenda para vencer", explica.

O Benfica-Vitória joga-se na quarta-feira, no Estádio da Luz, às 19h00.