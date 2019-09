Benfica tem quatro renovações em andamento. Uma delas é com Bruno Lage

Luís Filipe Vieira revelou, esta terça-feira, que já estão em andamento quatro processos de renovação de contrato no Benfica, nomeadamente com Rúben Dias, um dos casos mais "bicudos", e Bruno Lage.

"Bruno Lage é o treinador do Benfica, está no quarto ano no clube, tem mais três anos de contrato e já fizemos uma abordagem para renovar contrato. A grande maioria dos benfiquistas revê-se neste projeto, que é um projeto de sucesso desportiva e financeiramente. Estou convencido que Bruno Lage vai ser o treinador do Benfica nos próximos cinco anos", afiançou o presidente do Benfica, em entrevista à TVI.

Na opinião de Vieira, Rúben Dias "é um jogador que justifica um esforço financeiro", pelo que está a tentar renovar com o central:

"Ainda não consegui renovar com o Rúben Dias, mas havemos de falar novamente. A ideia que tenho do Rúben Dias é que é um jogador super competitivo, é um dos líderes do Benfica, foi feito no clube, tem mais de 11 anos de Benfica e vai possivelmente ser capitão no futuro. É um jogador que não quero perder. Já fizemos uma proposta muito boa, vamos ver se agora conseguimos chegar a um entendimento."

Jota quase lá, Grimaldo vai "a mal"



Lage e Dias não são os únicos com quem Luís Filipe Vieira quer renovar contrato, no entanto. Jota e Grimaldo também estão na mira.

No caso do jovem avançado, o entendimento está ao cada vez mais próximo. No caso do lateral, o processo está mais complicado. Ainda assim, o presidente do Benfica está confiante num desfecho positivo:

"O Jota, dentro de dias, está resolvido. Nesta altura, faltam-nos renovar com dois jogadores que queremos mesmo a sério. Um é o Jota, o outro estamos a conversar a mal e é titular do Benfica. É o Grimaldo. Tem mais dois anos de contrato. Mas brevemente chegaremos a acordo."