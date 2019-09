Leonel Pontes: "Não há palavras para descrever este momento"

Leonel Pontes já não tem palavras para descrever o atual momento do Sporting, que vai em quatro jogos consecutivos sem vencer, com derrotas em três deles e sempre prejudicado por graves erros individuais. Na derrota com o Famalicão, esta segunda-feira, foi um auto-golo de Coates, que tem estado particularmente azarado: já cometeu três penáltis e meteu duas bolas na própria baliza, esta época.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o treinador interino do Sporting admitiu que não consegue explicar este fenómeno que tem afetado a equipa e os jogadores e assumiu e que terá de fazer alterações:

"Não há palavras para poder descrever este momento, esta sequência de ações individuais negativas que penalizam a equipa e o clube. É difícil explicar. São muitos erros individuais. Pior que toda a gente deve estar o jogador, mas a verdade é que isto tem de mudar e não pode ser que o jogador tenha tanto azar na sua vida. Provavelmente, tem de haver umas mudanças, de forma a acalmar e estabilizar emocionalmente o jogador."

Sobre o jogo propriamente dito, Leonel Pontes sublinhou que o Sporting "fez uma primeira parte de grande qualidade, muito bem defensivamente e a criar situações de golo". No entanto, o golo do empate do Famalicão abanou a equipa e a substituição de Vietto, que teve o intuito de proteger o avançado de recaída de lesão e de dar profundidade ao ataque com Jovane, correu mal e o efeito sobre Alvalade, que brindou o técnico com uma forte assobiadela, e sobre a equipa "contagiou toda a gente e a equipa desencontrou-se".

"Com o empate e a substituição, as coisas começaram a perder fluidez, perdemos capacidade de ter bola e de pressionar. A equipa baixou demasiado e acabámos por perder o controlo do jogo e perdemos o jogo em duas ou três situações. A verdade é que foi o momento mais forte do Famalicão, que teve algumas oportunidades, enquanto nós só tivemos uma. Depois, acabámos por não conseguir dar a volta ao resultado. A diferença entre a primeira e a segunda parte é demasiado grande para aquilo que deve ser o Sporting", reconheceu o treinador.

Por fim, e face aos maus resultados, Leonel Pontes, que quando assumiu o comando interino do Sporting, sucedendo a Marcel Keizer, tinha uma missão e não um prazo, sublinhou que qualquer "decisão que possa vir a ser tomada será sempre" com o presidente do clube, Frederico Varandas.