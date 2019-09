Jesé Rodriguez volta às opções no Sporting

Jesé Rodriguez é a principal novidade nos convocados do Sporting para o jogo com o Famalicão. O avançado espanhol falhou a deslocação à Holanda, para a Liga Europa, devido a problemas físicos, mas está recuperado e reentra na lista de Leonel Pontes.

A grande ausência é Bruno Fernandes, mas já estava prevista. O capitão cumpre castigo, depois de ter sido expulso no Bessa. Luiz Phellype, Ristovski e Fernando, lesionados, também falham a partida. Gonzalo Plata, depois de ter sido titular com o Boavista, não foi opção para o jogo com PSV e continua de fora.

Battaglia está entre os eleitos e espreita a possibilidade de voltar a competir quase 11 meses depois de se ter lesionado. O Sporting-Famalicão, marcado para as 21h00, e encerra a 6.ª jornada da I Liga. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.