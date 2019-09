Famalicão em Alvalade "para ganhar"

Que ninguém tenha dúvidas. O Famalicão desloca-se a Alvalade com o claro objetivo de vencer o jogo. Jorge Silva, presidente do clube e administrador não executivo da SAD, assume a intenção dos minhotos, apesar de do outro lado estar o Sporting.

"Vamos para ganhar. Temos muito respeito pelo Sporting, mas temos a nossa qualidade e vamos com o objetivo de ganhar o jogo", diz Jorge Silva, em entrevista à Renascença. O Famalicão ainda não perdeu esta época na I Liga e entrou para a 6.ª jornada na liderança. Foi, entretanto, ultrapassado por Benfica e FC Porto, que venceram os seus jogos. Um triunfo devolve o primeiro lugar à equipa orientada por João Pedro Sousa.

O Famalicão vai contar com forte apoio em Alvalade, mas teria mais adeptos se o jogo se realizasse noutro dia e noutro horário. Jorge Silva lamenta o agendamento da partida para as 21h00 de uma segunda-feira: "Não estamos satisfeitos com o facto de jogarmos numa segunda feira, às nove da noite, a 300km de distância. Há milhares de pessoas que gostavam de ir ver o jogo, mas trabalham no dia seguinte. De qualquer forma teremos lá umas largas centenas de famalicenses a apoiar".

Parceria de sucesso

O sucesso do Famalicão, que 25 anos depois está de regresso à I Liga, é indissociável da entrada da Quantum Pacific no capital da Sociedade Anónima. O consórcio liderado pelo israelita Idan Ofer reforçou a aposta e já detém 85% do capital.



Jorge Silva nunca teve dúvidas de que esta "seria uma parceria ganhadora". O que o presidente do clube não previa era que os resultados aparecessem tão rapidamente. "Nem nos meus melhores sonhos pensava estar a viver o que estamos a viver, num espaço de tempo tão curto. Estamos muito felizes por este percurso, pela relação, pela cumplicidade e pelo respeito entre as partes", conclui.

O Famalicão defronta o Sporting, esta noite, em Alvalade. O jogo começa às 21h00. Tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.