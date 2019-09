Famalicão dá a volta ao Sporting com garra de líder

23 set, 2019 - 19:15 • Inês Braga Sampaio

Sporting 1-2 Famalicão. Os leões colocaram-se em vantagem na primeira parte, no entanto, na segunda parte, caíram muito. Por outro lado, os minhotos subiram de produção e conseguiram a reviravolta, com mais uma infelicidade de Coates, que selou o resultado final com um auto-golo. Recorde os melhores momentos da partida em rr.sapo.pt.