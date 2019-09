Só falta Sérgio Oliveira ao FC Porto

Sérgio Oliveira é a única baixa no FC Porto para o jogo com o Santa Clara, a contar para a fase de grupos da Taça da Liga. O médio continua a treinar de forma condicionada e a fazer trabalho de ginásio. Sérgio Conceição tem todos os restantes jogadores à disposição. Corona, que saiu com queixas físicas do jogo com os açorianos, para o campeonato, não surge no boletim clínico.

O mexicano, no entanto, deverá fazer parte do lote de jogadores a quem o treinador vai dar repouso. Depois de defrontar o Santa Clara, na quarta-feira, o FC Porto volta a jogar domingo, com o Rio Ave, em Vila do Conde, para a I Liga.

Alex Telles cumpriu castigo e volta a estar disponível, mas também poderá ser poupado. O FC Porto estreia-se no Grupo D da Taça da Liga nas quarta-feira, às 21h00, frente ao Santa Clara. O jogo tem acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.