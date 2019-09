Recuperar a hegemonia e construir uma academia. Recandidatura de Pinto da Costa à presidência do FC Porto apresentada

A recandidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa à presidência do FC Porto foi apresentada esta segunda-feira, com apresentação de dos objetivos primordiais: recuperar a hegemonia no futebol português e construir de uma Academia, aliada a uma maior aposta nos jovens da formação.

António Oliveira, André-Villas Boas e Rui Moreira subscreveram um documento que a Comissão de Apoio (CA) da recandidatura elaborou, com vista à recondução do atual líder azul e branco. Pinto da Costa recandidata-se ao quadriénio 2020-2024. A recandidatura para o 15.º mandato consecutivo foi apresentada pela CA, com o porta-voz, Jorge Filipe, a traçar os principais objetivos:



"O que me motiva é a absoluta confiança de que será Jorge Nuno Pinto da Costa que nos fará devolver a hegemonia plena a que estamos habituados e que não é por um período menos bem sucedido em 37 anos que tudo ficará em causa. Aquilo que pretendemos para os próximos quatro anos é o regresso à hegemonia, com uma aposta séria em jogadores da formação: jovens ambiciosos, talentosos e com a qualidade que sempre caracterizou o FC Porto. Por isso mesmo, outro dos grandes objetivos para o próximo mandato é a construção de mais uma infraestrutura que muito orgulhará os portistas e que se impõe no atual momento do clube: a construção da Academia."

Inverter os dissabores dos últimos quatro anos



Apesar do apoio a Pinto da Costa, Jorge Filipe reconhece que, no último mandato que está a sete meses de terminar, os resultados desportivos, no que toca ao futebol profissional, não foram os melhores.

"Os últimos quatro anos não correram inteiramente como todos pretendíamos. Contudo, mesmo numa altura em que o FC Porto (...) não atravessou o melhor momento da sua história recente, este mandato de quatro anos que agora cessa permitiu que o Porto regressasse aos títulos internacionais e continuasse a ser o clube português que mais pontos granjeou para o 'ranking' da UEFA, bem como continuamos a ser o clube português que vai mais longe nas competições europeias", assinalou.

Jorge Filipe sublinhou que foi Pinto da Costa que permitiu alegrias com que a "esmagadora maioria" dos adeptos "jamais julgou um dia ser possível" e que o líder azul e branco "colocou e coloca sempre o FC Porto à frente dos seus interesses e preocupações pessoais".

"Em circunstância alguma nos sujeitaríamos a desperdiçar tanta dedicação, empenho, inteligência e amor profundo na condução dos comandos de uma agremiação como é o FC Porto", completou.